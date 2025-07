Točka srečanja in klavirske ikone z Gadžijevom

»Temperamenti in emocije« se bodo v četrtek, 17. julija, na trgu obeh Goric zlili v edinstveno glasbeno doživetje. Točka srečanja je naslov koncerta, s katerim bo projekt GO! 2025 dosegel enega izmed svojih vrhuncev, ki ga bo priznani pianist Aleksander Gadžijev oblikoval skupaj s 120 gosti.

»Pianiste ali dirigente običajno dojemamo kot soliste, na tem dogodku pa bomo združili moči z namenom, da ustvarimo prav poseben glasbeni trenutek,« je na predstavitvi v EPIC centru, ki sta se je udeležila tudi novogoriški župan Samo Turel in Mija Lorbek, direktorica Zavoda GO! 2025, povedal Gadžijev. Kot je spomnila umetniška svetovalka GO! 2025 Neda Rusjan Bric, je postal Gadžijev eden od prvih ambasadorjev EPK 2025 in je v teh letih s koncertiranjem na najprestižnejših odrih ponesel geslo GO! Borderless v svet. Gadžijev je k sodelovanju na dogodku na Trgu Evrope / Transalpina, ki se bo začel ob 21. uri, povabil vrhunske glasbenike – Andraža Goloba, Petro Kovačič, Stefana Mesaglia, Salvatoreja Di Lorenza ter Mon-Pua Leea, ki jih je spoznal že med študijem. Za bogato zvočno podobo bo poskrbel še Orkester Slovenske filharmonije z dirigentom Giuseppejem Mengolijem, pa tudi MePZ Emil Komel, Zbor Jacobus Gallus in Goriški komorni zbor, ki se bodo združili pod taktirko Ane Erčulj s solisti Silvo Spessot, Mojco Bitenc Križaj, Marianno Acito, Luigijem Morassijem, Martinom Sušnikom in Markom Erzarjem. Prvi del koncerta bo posvečen komorni glasbi in kulturni kontaminaciji: poslušalcem bo razkril, kako je ljudsko izročilo navdihnilo Brahmsa, Prokofjeva, Bartóka in Bravničarja. Drugi del koncerta se bo začel z nastopom združenega zbora, ki bo predstavil ljudske pesmi iz raznolikih regionalnih izročil, zaključil pa se bo z Beethovnovo Koralno fantazijo – edinstvenim delom za klavir, zbor in orkester. Koncert bo v prihodnje kot zvočna instalacija zaživel pod solkanskim mostom, kjer je bil sprva načrtovan, a kjer ga zaradi vetra in akustike ni bilo mogoče izpeljati.

Popolnoma drugačen bo koncert, ki bo sledil v nedeljo, 20. julija, ob 20. uri v svetogorski baziliki: Gadžijev si ga je zamislil kot poglobljeno izkušnjo, ki deluje meditativno in poduhovljeno ter zaokroža sklop Gadžijevih delavnic in koncertov v letu EPK. Kot je pojasnil pianist, bo večer posvečen predvsem slovanski duši in glasbi. Brezčasne Chopinove mojstrovine bo spremljala močna druga sonata Sergeja Rahmaninova, program pa bo dopolnila Schumannova Arabeska.