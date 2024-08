Tradicionalni plesi in noše tokrat na Travniku

Tradicionalne noše in eksotični plesi bodo kmalu obarvali goriške ulice. 52. Svetovni festival folklore Goriški grad, ki ga prireja združenje Etnos, bo letos potekal od četrtka, 22. avgusta, do vključno nedelje, 25. avgusta. V bodočo Evropsko prestolnico kulture bo privabil poleg lokalnih tudi folklorne skupine s Slovaške, iz Kenije, Slovenije, Italije, Peruja in z Martinique, ki tokrat ne bodo zaplesale na Trgu Battisti, temveč na goriškem Travniku. Novost so sporočili včeraj v občinski Beli dvorani med predstavitvijo letošnjega festivala. Tema 48. kongresa o ljudskih tradicijah, ki ga prirejajo v sklopu festivala, bo letos meja.

