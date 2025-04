Rojan v minulih dneh privabil več tatov

V azijski lokal Kung Fu Panda v Rojanu so v noči med sredo in četrtkom vdrli tatovi. Plen, ki so ga odnesli, je bil skromen, povzročili pa so precejšnjo gmotno škodo. Kitajska restavracija, ki so jo pred kratkim prenovili, se nahaja sredi nekdanjega tovarniškega kompleksa Stock v Rojanu. Do pred kratkim je na istem mestu deloval kitajski bar.

Svojim gostom strežejo tipično kitajsko pecivo bao, vietnamske in japonske dobrote, poleg kitajskih. Lokal je dobro obiskan. »Nismo si pričakovali, da bi lahko k nam vdrli tatovi,« je povedala natakarica Sabrina Vascotti, ki je bila lastnikom pri komunikaciji s policijo v pomoč, saj se še težko sporazumevajo v italijanščini, »odprli smo sredi marca.«

Po prenovi upravitelji lokala postavili nadzorne kamere, tatovi se jih niso prestrašili. Da bi vstopili v lokal, so izruli večje okno in do denarja prišli brez večjih težav. Na blagajni so upravitelji pustili ključ predala, v katerem je bilo približno 200 evrov. Ker plena ni bilo dovolj, so se tatovi zagnali še na igralne avtomate in jih polomili, da bi prišli do kovancev. Koliko denarja je bilo v avtomatih, ki so jih dan po tatvini odstranili, še ni znano, povzročena škoda pa je nedvomno večja od vrednosti ukradenih kovancev.

Rojanske ulice so bile v zadnjih dneh za tatove in vandale očitno zelo vabljive. Nekaj metrov stran od oropane kitajske restavracije se nahaja kavarna Mengardi. Na vhodnih vratih je opazili več poskusov vloma. Tudi v tem primeru so lastniki postavili okoli kavarne nadzorne kamere in s posnetki odšli do policije, da bi prijavili storilce kaznivega dejanja.

Število tatvin v Rojanu sicer ni v porastu, podobno je tržaškemu povprečju. Pred enim letom, je povedal Denis Bullo, lastnik jestvine na Trgu Petazzi, »so k nam vdrli. Ukradli so malo denarja in pršut, poškodovali pa so nam izložbo in povzročili drugo gmotno škodo.«