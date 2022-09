Trgatev za bolj inkluzivno družbo

S simbolno predajo grozda se je v ponedeljek začela inkluzivna trgatev, ki jo je Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja že drugič priredilo v sodelovanju z društvom slepih in slabovidnih UICI. Za škarje je prijelo kakih dvajset članov društva iz raznih krajev naše dežele in njihovih spremljevalcev, ki so skupaj napolnili okrog dvajset zabojev grozdja.

»Pri našem delu je tip zelo pomemben čut. Obiranje grozdja, ki temelji bolj na dotiku kot pa na vidu, vzpostavlja še tesnejšo vez med nami in našo zemljo,« je dejal Saša Radikon v imenu družinske kmetije, ki je letos gostila inkluzivno trgatev, potem ko je lani prvič potekala v vinogradih Franca Sosola iz kmetije Il Carpino. »Zame je bil to privilegij, saj je pomembno, da javnost ozaveščamo o slepoti in slabovidnosti,« je poudaril Sosol, potem ko je Radikonu včeraj izročil grozd tokaja; za obiranje rebule, ki se ji sicer kljub dolgotrajni suši obeta dobra letina, bo treba namreč počakati še kakih deset dni, saj potrebuje »še malo sonca«. Oba vinarja sta izrazila prepričanje, da se bo prihodnje leto projekt nadaljeval in da bo »simbolni grozd« prejela ena od ostalih kleti, ki so članice združenja proizvajalcev: to so kleti Dario Prinčič, Fiegl, Gravner, La Castellada in Primosic. Sosol se je pri tem spomnil tudi enega od »pionirjev« preporoda oslavske rebule in ustanoviteljev združenja, preminulega Stanka Radikona, ki so se mu navzoči poklonili z aplavzom.