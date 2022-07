Trgovci zadovoljni s prvim dnem razprodaj

Topel in sončen dan, ki bi marsikoga povabil, da si privošči sobotni oddih na morju, ni ustavil želje ljubiteljev nakupovanja, da bi si privoščili modni izdelek po znižani ceni. Včerajšnji prvi dan poletnih razprodaj v goriškem mestnem središču se je začel s pozitivnim predznakom: čeprav se je po vročih mestnih ulicah sprehajalo le malo drznežev, so prodajalci s prvim dnevom zadovoljni in upajo, da bodo podoben trend beležili tudi v naslednjih dneh.

»Kljub sončnemu in toplemu dnevu je bilo jutro iz nakupovalnega vidika zelo zanimivo. Videti je, da so si kupci že prej ogledali trgovino in prišli na prvi dan, da lahko izbran izdelek kupijo po znižani ceni in si ob tem privoščijo še kaj. Pomembno je, da ljudje zahajajo v mesto in so pripravljeni tudi kaj potrošiti,« pravi predsednica združenja FederModa iz Gorice in predstavnica združenja Confcommercio Antonella Pacorig, ki vodi tudi trgovino z oblačili na Korzu Verdi. Po njenih besedah imajo poletne razprodaje za vsakega trgovca veliko vrednost, ne more pa napovedati, kako se bodo nadaljevale po prvem dnevu, ko ljudje zahajajo v trgovine tudi iz radovednosti. »Živimo v obdobju nestabilnosti, zato je tudi težko napovedati, kaj nas čaka v prihodnosti. Vsekakor upamo, da bodo trgovine živahne tudi med tednom,« poudarja Antonella Pacorig.