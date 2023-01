Trijezični koledar Isontina ambiente letos v vseh občinah

Podjetje Isontina Ambiente (ISA) je začelo deliti koledarje za ločeno zbiranje odpadkov, ki so letos trijezični. Dobili jih bodo v 27 od 28 občin, v katerih podjetje ISA skrbi za odvoz odpadkov: edina izjema je devinsko-nabrežinska občina, kjer še ni bil uveden sistem odvažanja odpadkov od vrat do vrat. Ravno po njegovi zaslugi je bil lani v nekdanji goriški pokrajini delež odpadkov, ki jih namenijo recikliranju, 68-odstoten.

Furlanščina in slovenščina

V prejšnjih letih so koledar v slovenščini delili samo v občinah oz. v krajih, kjer veljajo določila o vidni dvojezičnosti oz. so vključeni v območja izvajanja zaščite. Letos so se odločili, da bo koledar trijezičen in da ga bodo v takšni obliki dobili prav vsi odjemalci v 25 občinah iz goriške pokrajine ter v zgoniški in repentaborski občini na Tržaškem.

»Za pripravo trijezičnega koledarja in za njegovo delitev v vseh občinah, kjer skrbimo za odvoz odpadkov, smo se odločili iz dveh razlogov. Z novim trijezičnim koledarjem bomo prihranili kar nekaj papirja, kar je pomembno iz okoljskega in tudi stroškovnega vidika, poleg tega z njim opozarjamo ravno na eno izmed temeljnih značilnosti naših krajev - na njihovo trijezičnost,« pravijo pri podjetju ISA. V nekdanji goriški pokrajini bodo nov koledar dobili v vseh 25 občinah, vendar velja opozoriti, da v gradeški občini le prebivalci naselij Fossalon in Boscat, saj v gradeškem mestnem središču nimajo sistema od vrat do vrat. V zgoniški in repentaborski občini velja sistem odvoza od vrat do vrat samo za suhe odpadke, medtem ko imajo za ostale še vedno zabojnike. V devinsko-nabrežinski občini se še niso odločili za odvoz od vrat do vrat, ki zagotavlja višjo stopnjo sortiranja, temveč imajo za vse odpadke zabojnike.

Podjetje ISA ima že tri leta štirijezično spletno stran (v italijanščini, angleščini, furlanščini in slovenščini). Spričo prizadevanj za zagotavljanje večjezičnosti je deželna vlada med lanskim letom zagotovila podjetju za okoljske storitve triletno financiranje za prevajanje besedil v slovenščino.