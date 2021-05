Trinajst organizacij o prometni ureditvi Korza

Danes, 11. maja, se bo zasedanja pristojne občinske komisije o prometni ureditvi goriškega Korza Italia udeležilo kar trinajst organizaciji. Njihovi predstavniki bodo imeli vsak po tri minute časa, da pojasnijo, kakšna bi po njihovem mnenju morala biti prometna ureditev Korza. Ohranitev enosmernega prometa z nekaj manjšimi spremembami podpirajo člani odborov Siciclabile, GoriziainBici in IsontinoinBici; podobnega mnenja so tudi okoljevarstveniki iz društva Legambiente in gorski kolesarji iz društva Caprivesi. Na celi črti nasprotujejo enosmernemu prometu in zahtevajo njegovo takojšnjo ukinitev člani civilne iniciative z Giulio Roldo na čelu, ki so v prejšnjih mesecih pripravili peticijo in zbrali dva tisoč podpisov. Proti enosmernemu prometu je tudi krožek Gorizia 3.0, ki mu predseduje Antonio Devetag, nekdanji občinski odbornik za časa župana Ettoreja Romolija, ki je vseskozi izredno kritičen do uprave župana Rodolfa Ziberne. Na današnjem srečanju bodo spregovorili tudi predstavniki zveze Confcommercio, ki jih skrbijo predvsem parkirišča in poudarjajo, da mesto potrebuje sodoben prometni načrt. Svoje mnenje bodo podali še predstavniki deželne konzulte invalidov, skupine Guardare oltre, društva Olimpia, združenja Anffas in organizacije Fish FVG.