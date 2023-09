Tržaški upravitelji za goriško vzpenjačo

»Ko govorimo o grajski vzpenjači, moramo biti previdni, vendar - če ne bo nepričakovanih zapletov - smo tokrat res tik pred dosego končnega cilja.«Tako pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, potem ko je bil na občini sprejet sklep, s katerim je stekel postopek za imenovanje upravitelja grajske vzpenjači. Gre sicer za tržaško prevozno podjetje Trieste Trasporti, ki se je kot edino prijavilo na razpis za upravitelja vzpenjače.

Župan razlaga, da je podjetje Trieste Trasporti uspešno prestalo prvo preverjanje upravne narave, tako da bodo zdaj na občini morali ugotoviti, ali je njegova ponudba ustrezna tudi iz finančnega in tehničnega vidika. Na občini predvidevajo, da se bo celoten upravni postopek zaključil v roku enega meseca.

Pogodba velja 262.000 evrov

S podjetjem Trieste Trasporti nameravajo podpisati dveletno pogodbo z možnostjo šestmesečnega podaljšanja, ki bo vredna 262.000 evrov (finančna sredstva bodo črpali iz načrta za okrevanje in odpornost).

»Sočasno se zaključuje tudi birokratski postopek, ki zadeva vzpenjačo oz. tehnična preverjanja, ki so potrebna za njen zagon. Poleg tega rešujemo še zadnje detajle, ki so vezani na čiščenje in vzdrževanje območij, kjer bodo postaje dvigal. Iz vraževernosti še ne bom govoril o datumu odprtja, ampak ga bomo sporočili, ko bo res vse urejeno. Zaenkrat lahko povem le, da ne manjka prav veliko.« pravi Ziberna.

Ko bo iz tehničnega vidika vse urejeno za začetek obratovanja, bodo po županovih besedah imeli že na voljo tudi podjetje, ki bo skrbelo za upravljanje vzpenjače. Župan napoveduje, da bodo vzpenjačo predali namenu v okviru dogodkov GO! 2025. »Gre za pomembno pridobitev tako za turiste kot za domačine,« poudarja župan, po katerem se je dolga zgodba o vzpenjači začela septembra 1999, ko je občina objavila razpis za pripravo preliminarnega načrta. Leto kasneje so izbrali načrtovalca, medtem ko so se dela začela šele leta 2007. Leta 2009 so bila prvič prekinjena, nakar so novega izvajalca imenovali avgusta 2010. Sredi poletja 2011 so delavci naleteli na ostanke grajskega obzidja, nakar je gradbišče mirovalo do decembra 2019. Kmalu zatem, marca 2020, so dva meseca prekinili dela zaradi izrednih covidnih razmer, maja istega leta so naleteli na nekaj okostnjakov, kar je spet pomenilo nekaj mesecev mirovanja.

Sredi marca 2021 je gradbeno podjetje zaprosilo goriško občino za podaljšanje roka za zaključek del iz več razlogov, tudi zaradi zamud, vezanih na pandemijo. Zaradi krize na svetovnem tržišču surovin so se zamude nato še stopnjevale, saj ni bilo na voljo kabin dvigal za vzpenjačo.

Ne nazadnje so se z jesenjo leta 2021 začele dvigati cene surovin, kar je povzročilo povišanje stroškov in posodobitev pogodbe z izvajalcem del. Kabine so končno prispele lansko leto, zatem je prišla na vrsto še dograditev postaje na Travniku.

Štirje župani, šest mandatov

S projektom so se ukvarjali štirje župani (Gaetano Valenti, Vittorio Brancati, Ettore Romoli in Rodolfo Ziberna) med šestimi upravnimi mandati. »Gre za zgodbo z zares dolgo brado, ki se resnici na ljubo še ni dokončno zaključila. V vseh teh letih so se zvrstili stečaji gradbenih podjetij, najdbe arheoloških ostalin in okostnjakov, covid in razne tehnične težave. Zdaj smo tik pred zaključkom zgodbe, pri čemer sem prepričan, da bomo morali vzpenjačo čim boljše izkoristiti, saj bo ena izmed najbolj zanimivih turističnih atrakcij v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025,«zaključuje župan Rodolfo Ziberna.