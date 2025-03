»Tržič ni raj na zemlji, a tudi ne pekel«

Il Venerdì, tedenska priloga dnevnika La Repubblica, posveča današnji nosilni članek in tudi naslovnico Tržiču. »Slednji res ni raj na zemlji, a tudi ni pekel, kot ga predstavlja marsikdo na desnici,« piše novinar Riccardo Staglianò. Po njegovem desničarji v zvezi z visokim odstotkom priseljencev, ki so v glavnem zaposleni v ladjedelnici, podpihujejo požar, ki ga v resnici ni.

V članku so izpostavljeni ukrepi dosedanje županje Anne Marie Cisint iz vrst Lige, ki je sedaj evropska poslanka. Problemi sobivanja in integracije tujcev obstajajo in so zelo pereči, Tržič pa je kraj v povprečju z nizkim številom kriminalnih dejanj. Staglianò je prepričan, da so prejšnje levo usmerjene uprave dejansko odprle pot zmagi Cisintove, in kot primer navaja zelo vprašljivo odločitev njene predhodnice Silvie Altran (Demokratska stranka), ki se je za smešno nizko odškodnino odpovedala pravdi z ladjedelnico na odmevnem procesu o azbestosi, za katero so oboleli (in umrli) številni tamkajšnji delavci.

Reportažo dopolnjuje komentar tržaškega novinarja in pisatelja Paola Rumiza, ki je zelo kritičen do dosedanje županje, a je tudi prepričan, da bo rasistična miselnost še naprej zmagovala in prevladovala. In to vse dokler ne bodo njeni nasprotniki prisluhnili realnim problemom, ki nastajajo ob tako množični navzočnosti priseljencev.