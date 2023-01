Tržiška županja za strožji zakon o združitvi družin

»Ustaviti moramo prihode v Tržič, ker nimamo več prostih mest, preveč nas je,« se glasi sporočilo tržiške županje Anne Cisint, ki je včeraj vodila sestanek s predstavniki občinskega odbora in predstavniki bangladeške skupnosti. Poleg problema združitve družin je poudarila tudi nujnost, da se v družbene dejavnosti vključi tudi tuje državljanke - moški so namreč aktivni v službi.

V enem letu, je povedala županja, je v Tržič prišlo 767 oseb, od katerih je 60 priseljencev iz Evropske unije, ostali pa so iz držav izven EU. Od leta 2016 do konca leta 2022 je v Tržič prišlo 3479 oseb preko postopka združitve družine. Po mnenju Cisintove je potrebno na tem področju prilagoditi zakonske predpise, ki naj postanejo »strožji in bolj dostojanstveni«. V parlamentu so pred kratkim predstavili zakonski predlog prav s tem v zvezi, Cisint pa je včeraj pisno pozvala deželne in državne predstavnike, naj se lotijo problema. »Ukrepati je treba tako na sprejemljivem nivoju dohodkov kot na številu ljudi. Tri osebe ne morejo živeti z leto plačo 11.300 evrov, ker na ta način bremenijo socialne in zdravstvene storitve v mestu,« je bilo slišati.Cisint je kot primer dala nekatere oddelke tržiške bolnišnice, kjer 80 odstotkov pacientov prihaja iz te populacije. Svojo podporo aktivnostim županje je dala senatorka Bratov Italije Francesca Tubetti. Težave, je bilo slišati, zadevajo tudi poznavanje italijanskega jezika in nekatere navade, kot so nošenje pokrival, ki v celoti pokrivajo obraz.