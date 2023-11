Tržiška županja zapira islamski središči

Tržiška županja Anna Cisint je v napovedniku televizijske oddaje Fuori dal coro, ki jo bodo predvajali na kanalu Retequattro, napovedala, da bo zaprla muslimanski kulturni središči v ulicah Don Fanin in Duca d’Aosta. »Uporabniki ne smejo uporabljati teh prostorov, kot da bi šlo za mošejo, saj imajo čisto drugačno urbanistično namembnost,« poudarja tržiška županja in pojasnjuje, da se je za zaprtje odločila iz varnostnih razlogov. »V mošejah podpirajo kriminalce, kot je tisti, ki so ga pred dnevi aretirali v Milanu in zoper katerega je bil izdan mednarodni nalog za prijetje zaradi sodelovanja v teroristični organizaciji,« Anna Cisint.