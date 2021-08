Tudi letos čezmejni spust po smaragdni lepotici

Veliko čezmejnih športnih in rekreacijskih prireditev je v času usahnilo, Soška regata, ki bo letos dosegla že 36 izvedbo, pa ostaja živa in polna elana. Letošnji spust rečnih plovil različnih vrst od Solkana do plavajočega priveza pod Pevmo bo v nedeljo, 5. septembra: prireditelja priljubljene prireditve na Soči, KK Soške elektrarne iz Solkana in KK Šilec iz Gorice, se že vneto pripravljata nanj.

Start je napovedan ob 11. uri pri čolnarni v Solkanu (zraven gostišča Žogica), kajaki, kanuji in gumenjaki pa bodo cilj pod Pevmo dosegli kako uro kasneje. Proga namreč meri nekaj nad 6 km s težavnostno stopnjo veslanja 1-2. Po izkrcanju se bodo vsi veslači vrnili v Solkan, in sicer na sedež solkanskega društva ob tekmovalnem poligonu, kjer bosta na sporedu družabno srečanje s prigrizkom in nagrajevanje najštevilnejših skupin.

Ob regati bo v Solkanu potekalo tekmovanje v supanju (veslanju stoje na deski), ki bo veljalo za državno prvenstvo Slovenije. Na Soči bo torej 5. septembra zelo živahno, saj organizatorji računajo, da se bo ob lepem vremenu na regati zbralo vsaj 200 udeležencev, v supanju pa naj bi tekmovalo med 30 in 40 športnikov.

Kot običajno bo s kajakaškima kluboma sodeloval tudi ZSŠDI, ki že od vsega začetka prispeva k organizaciji lepe in priljubljene čezmejne prireditve. Pokrovitelja bosta tudi letos občini Gorica in Nova Gorica.

Prireditelji najavljajo, da so že odprte prijave za regato, ZSŠDI pa posebno vabi predstavnike svojih članic, da se pravočasno vpišejo na soški spust. Na razpolago so tudi številni gumenjaki ter vsa potrebna oprema za veslanje po reki. Zainteresirani se lahko prijavijo po e-pošti na naslov gorica@zssdi.it ali na tel. 0481 33029.