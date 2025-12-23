Tudi mozaik lahko ruši mejo

Včeraj dopoldan je potekalo po številu prisotnih omejeno, a vsebinsko pomenljivo odkritje ličnega mozaika na nekdanji obmejni nadzorni točki na Rafutu - sedanjem muzeju Prepustnice. Priredilo ga je združenje Anffas, ki se v Gorici posveča odraslim osebam s težavami v razvoju in vključevanju v široko skupnost.

Pobuda, priprava, postopek in uresničevanje mozaika z naslovom Kjer se meje razblinijo so potekali v sodelovanju z VDC – Varnostno delavnim centrom v čezmejni Stari gori, ki ga je zastopala Aleksandra Sedevčič, in društvom Sožitje iz Nove Gorice. Prisotni so bili večina zaslužnih za izdelavo in namestitev stenskega mozaičnega izdelka, njihovi mentorici, zastopniki goriške mestne uprave z dvema odbornicama – Patrizio Artico in Silvano Romano - ter županom Rodolfom Ziberno na čelu.

Umetniški mozaični simbol bo odslej kitil nekdanji mejni prehod na Rafutu in sporočal z živobarvno smaragdno pripovedjo tok soške struge, ki od zgoraj navzdol ruši in prebija opečni zid, kar predstavlja preseženo nekoč demarkacijsko črto in nato veljavno mejo, ki sicer še sedaj ni povsem zabrisana.