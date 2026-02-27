Ob zeleni luči za EZTS obravnavali tudi smrad v Štivanu in Ribiškem naselju

Zeleno luč Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje EZTS Kras-Carso je včeraj dopoldne prižgala še Občina Devin - Nabrežina. Občinski svetniki so z izjemo Stefana Battiste (Lista Pallotta), ki je volil proti, in Walterja Pertota (Liga), ki se je vzdržal, včeraj prepričano glasovali za podpis statuta in ustanovitvenih aktov novega subjekta, katerega cilj je spodbujanje čezmejnega sodelovanja ter pridobivanje sredstev za razvoj kraškega območja na obeh straneh italijansko-slovenske meje. EZTS bo namreč omogočil učinkovitejše in bolj usklajeno upravljanje čezmejnih projektov, je bilo slišati.

Zadnje dni je na občino prišlo več pritožb s strani prebivalcev Štivana in Ribiškega naselja, ki so se pritoževali zaradi smrada v zraku. Nazadnje je na zasedanju na težavo, ki postaja sila nevzdržna, opozoril tudi svetnik Vladimir Mervic. Neprijetne vonjave naj bi izvirale iz industrijskega območja družbe Mondi Group in naj bi se pojavljale kar redno že nekaj časa. Župan je svetnike seznanil, da je dopoldne na deželno agencijo za okolje Arpa naslovil pismo, v katerem prosi, naj poskrbijo za potrebno preverjanje, od kod se dviga smrad in naj spremlja dogajanje. »Rezultati meritev bodo nedvomno pomembni za oceno nadaljnjih ukrepov, za katere je pristojen župan, ki je odgovoren za javno zdravje na občinskem območju.«

Svetniki so na seji sprejeli tudi dva akta finančne narave, med drugim spremembo proračuna za obdobje 2026-2028 zaradi povečanja prihodkov in odhodkov v okviru projekta Interreg WalkOfPeace+.