Univerza v Novi Gorici je kupila palačo Paternolli na goriškem Travniku

Univerza v Novi Gorici je kupila palačo Paternolli oz. študentski dom na goriškem Travniku. Njena lastnica je od torka, uradno odprtje bo predvidoma konec marca. Stavbo je komaj obnovila lombardska naveza s podjetnikom Robertom Viscontijem na čelu, tako da je v bistvu takoj vseljiva.

»Razlogov za nakup je več. Nedvomno nujno potrebujemo namestitev za naše študente in študentke, sicer je odločitev o nakupu v skladu s širšo strategijo čezmejnega sodelovanja in gradnje enotnega urbanega območja, ne nazadnje je tudi cena nepremičnin na italijanski strani državne meje nižja,« je za Primorski dnevnik poudaril rektor Univerze v Novi Gorici Boštjan Golob.