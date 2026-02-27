»Na štefanovo smo v Gorici prodali 1000 vstopnic«

»Za italijanske kinodvorane je bilo lansko leto težavno, v Gorici pa se tega po zaslugi Evropske prestolnice kulture (EPK) skoraj nismo zavedeli,« pravi Giuseppe Longo, direktor podjetja Transmedia, ki upravlja goriški in tržiški Kinemax. Z Longom, hkrati vodjo festivala nagrade Sergio Amidei za najboljši scenarij in direktorjem Fundacije Palazzo del Cinema – Hiša filma, ki je zaživela lani jeseni, smo potegnili črto pod lanskim »filmskim« dogajanjem, ki je bilo po zaslugi projekta GO! 2025 za obe Gorici še posebej živahno.

Med številnimi dogodki, ki sta jih Gorica in Nova Gorica gostili lani, so bili med 29. septembrom in 3. oktobrom tudi Dnevi avtorskega filma FICE. Ideja, da bi to srečanje potekalo v naših krajih, se je porodila prav vam. Kako se je obnesla?

S tem predlogom sem se že tri leta pred začetkom EPK odpravil v Rim, kjer ima sedež federacija FICE, nato pa še v Mantovo, kjer so kakih 15 let potekali dnevi avtorskega filma, preden so štafetno palico predali mestu Lucca. Sprva so me sogovorniki samo debelo gledali, nato pa so se navdušili. Vodstvo federacije je obiskalo Gorico, prišel je tudi župan Lucce. Goriške dneve avtorskega filma smo nato predstavili v več krajih po Italiji, tudi na beneškem filmskem festivalu, ko sta bila navzoča župana obeh Goric. Ekipno delo in promocija sta se obnesla. Leta 2024 je bilo na dnevih FICE v Lucci akreditiranih 400 producentov, distributerjev, upraviteljev kinodvoran in drugih predstavnikov filmskega sveta, v Gorico pa jih je lani prispelo več kot 500. Glede na to, da so me pred dogodkom nekateri spraševali, kako naj sploh pridejo do Gorice, sem menil, da bomo uspešni že, če dosežemo 350 akreditacij ... V resnici je rezultat presegel vsa pričakovanja.

Kaj so dnevi avtorskega filma prinesli Gorici?

Gotovo so imeli pozitiven gospodarski učinek, pomembno pa se mi zdi predvsem, da se je Gorica postavila na italijanski filmski zemljevid. V reviji Vivilcinema, ki izhaja v 60.000 izvodih, je predstavnik ANEC Mario Mazzetti objavil čudovit članek, tudi federacija nas je pohvalila. Z vseh koncev Italije me sprašujejo, kdaj se bodo dnevi FICE spet odvijali v Gorici. Gostje so bili zadovoljni, navdušeni so bili nad organizacijo, hrano, utripom in čezmejno dimenzijo, ki je bila seveda za dneve avtorskega filma FICE nekaj povsem novega. Počaščeni so bili, ker jih je v Ljubljani sprejel tudi italijanski veleposlanik Cavagna, obneslo se je tudi sodelovanje z novogoriškim Kulturnim domom. Da je vse skupaj tako lepo uspelo, se moram zahvaliti vsem, od EZTS GO in Zavoda GO! 2025 do Dežele FJK, Občine Gorica ... pa tudi nadškofiji, gostincem, Kinoateljeju in vsem ostalim. Dnevi FICE so bili dokaz, kako zelo uspešna je lahko Gorica, če združimo moči.

Kaj pa multikina Kinemax?

Za oba Kinemaxa sta bila presenetljivo uspešna tako zaključek lanskega kot začetek novega leta. Od 18. decembra, ko so v kinodvorane prišli »božični« filmi, do 19. januarja smo v Tržiču prodali 24.433, v Gorici pa 12.924 vstopnic. Na štefanovo si je v Tržiču film ogledalo 2500, v Gorici pa neverjetnih 1000 gledalcev. V Gorici je morda k prilivu publike prispevalo tudi odprtje instalacije v Bombijevem predoru; ta je lahko posamezniku všeč ali ne, dejstvo pa je, da je privabila veliko ljudi.