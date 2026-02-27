Za diplomski študij druge stopnje četrtina več študentov

Univerza v Trstu beleži izjemno rast vpisov na diplomski študij druge stopnje: v študijskem letu 2025-2026 se je število vpisanih povečalo za kar 26 odstotkov, se pravi, da se je 1286 študentov odločilo še za magistrske študijske programe. V zadnjih treh letih je privlačnost univerze poskočila za 22 odstotkov, presegli pa so tudi zgodovinski mejnik 6000 vpisanih v prve letnike na vseh ravneh študija. Daleč največ študentov se odloča za magistrski študijski program s področja ekonomije in statistike, kemije in farmacije, političnih in družbenih ved ter fizike, pozitiven trend pa beležijo sicer na vseh drugostopenjskih študijskih programih.

Kakovost študija potrjujejo tudi podatki o zaposlovanju družbe AlmaLaurea: eno leto po diplomi najde zaposlitev 87 odstotkov študentov magistrskega študijskega programa (na državni ravni 78,6 odstotkov), po petih letih pa kar 93 odstotkov. Povprečna mesečna neto plača samo leto dni po diplomi znaša 1607 evrov (na državni ravni 1488 evrov), po petih letih pa 1988 evrov, kar presega deželno in državno povprečje.

Vpisi so še odprti, aprila bo na vrsti informativno srečanje Odprta vrata magistrskih študijskih programov. Več na spletni strani tržaške univerze.