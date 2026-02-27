Ponekod spodbudne številke, drugod se kaže vpliv demografskega padca

»Vsako leto je zgodba zase,« poudarja Sonja Klanjšček, ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob, kjer letošnji vpisi znova potrjujejo, da enotne slike ni. Razmere se razlikujejo od kraja do kraja, od vrtca do vrtca in od šole do šole. Ponekod beležijo spodbudne številke, drugod se jasneje kaže vpliv demografskega padca. »Gre za trend, ki je opazen iz leta v leto in ki zahteva premišljeno organizacijo ter dolgoročno načrtovanje,« pravi Lučka Križmančič, ravnateljica Večstopenjske šole Gorica, kjer so z letošnjimi vpisi v vrtce in osnovne šole sicer na splošno zadovoljni. Še predvsem za vrtce in pomladne oddelke, opozarjata sogovornici, podatki še niso dokončni. Številke bodo lahko septembra čisto različne.

Vrtce Večstopenjske šole Doberdob obiskuje letos skupno 125 otrok, v naslednjem šolskem letu pa jih bo 9 več, torej 134. Številke vrtca Čira čara v Sovodnjah ostajajo v skladu s prejšnjimi leti, razlaga ravnateljica Sonja Klanjšček. Zelo zadovoljni so z vpisi v vrtcu Čriček v Doberdobu, kjer bo v prihodnjem šolskem letu predvidoma kar deset novih malčkov, letos pa prvi letnik šteje štiri otroke. »V Doberdobu so nadaljevali vsi otroci, ki so bili v pomladnem oddelku in pridružilo se je še nekaj drugih,« pravi sogovornica in dodaja, da pa z začudenjem gledajo na podatke iz Romjana. V prvi letnik tamkajšnjega vrtca Barčica se je namreč vpisalo 15 otrok, medtem ko jih je v letošnjem šolskem letu 30.

Vrtce Večstopenjske šole Gorica trenutno obiskuje skupno 233 malčkov, v novem šolskem letu pa jih bo 11 manj, torej 222. Na podlagi trenutnih podatkov v vseh vrtcih beležijo majhen upad, izjema je vrtec Mavrica v Bračanu, kjer bodo v novem šolskem letu predvidoma skupno trije malčki več kot letos. Letos obiskuje prvi letnik vrtcev Ringaraja v Gorici, Sonček v Gorici, Pika Nogavička v Štandrežu, Pikapolonica v Pevmi, Kekec v Števerjanu in Mavrica v Bračanu skupno 87 otrok, zadnji letnik pa 75. V novem šolskem letu bo prvi letnik obiskovalo predvidoma 68 malčkov, 19 manj kot letos.

Osip je minimalen

Na ravni osnovnih šol doberdobsko ravnateljstvo ne beleži velikih sprememb, pravi ravnateljica Sonja Klanjšček. Osnovne šole Prežihovega Voranca iz Doberdoba, Petra Butkoviča Domna iz Sovodenj in Ljubke Šorli iz Romjana bo v prihodnjem letu obiskovalo 45 prvošolcev, trenutno pa jih je 46. Skupno število osnovnošolcev treh šol je letos 215, od septembra dalje pa naj bi jih bilo skupno 209, se pravi šest manj. Osip na prehodu med vrtci in osnovnimi šolami je sicer minimalen. Le en otrok se je odločil za italijansko osnovno šolo. Porasta bo deležna osnovna šola v Sovodnjah, kjer bo prvošolcev v prihodnjem šolskem letu 21, medtem ko jih je trenutno 18. Podaljšano bivanje, ki ga ponuja osnovna šola Petra Butkoviča Domna, je res za marsikoga vabljivo, vendar ni to edini vzrok za vpisovanje v Sovodnje, pravi ravnateljica.

Na prehodu med vrtci in osnovnimi šolami Večstopenjske šole Gorica beležijo rahel osip. V vrtcih je namreč več otrok italijanskih staršev, ki se potem odločijo za šolanje v italijanščini. Marsikaterega otroka iz vrtca ali osnovne šole v Bračanu zaradi praktičnosti tudi vpišejo v Špeter. Mnogi se odločijo za osnovno šolo v Sovodnjah, ker nudi podaljšano bivanje. Osnovnošolcev Večstopenjske šole Gorica je trenutno skupno 276, v prihodnjem šolskem letu pa jih bo predvidoma 270. Skupno bo v novem šolskem letu osnovne šole Otona Župančiča v Gorici, Frana Erjavca v Štandrežu, Josipa Abrama v Pevmi, Alojza Gradnika v Števerjanu in Ludvika Zorzuta v Bračanu, obiskovalo 57 prvošolcev. Letos pa je prvošolčkov 50. Porasta, čeprav minimalnega, bosta deležni šola Župančič in šola Zorzut.