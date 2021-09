Tudi tokrat množično veslali

Lepa in sončna nedelja, veselo razpoloženje, veliko število vpisanih, glasba v živo na cilju v Pevmi in DJ na družabnem zaključnem srečanju v Solkanu so prispevali, da je bila 36. Soška regata, ki je potekala v nedeljo, velik športno-rekreacijski praznik brez meja. Končna številka na vpisnih polah je pokazala številko 206, kar sicer ni rekordna udeležba na teh tradicionalnih spustih na Soči, pri tem pa je treba upoštevati tudi vse težave in omejitve koronačasa.

Že uro pred začetkom se je na startu pri čolnarni v Solkanu začela zbirati množica ljudi, ki si je želela preživeti nedeljo, drugačno od običajnih. Organizatorje veslaške prireditve je razveselilo veliko število mladih, zlasti iz zamejskih športnih krogov. Na šestkilometrski spust po Soči so se vpisale cele odbojkarske in košarkarske ekipe, kar je letošnji regati dalo nadvse svež videz.

Najprej so fantje in dekleta zaveslali pod solkanskim kamnitim železniškim mostom, lepotcem brez primere tudi v svetovnem merilu, nato pod cestnim mostom osimske sabotinske ceste, po brzicah na tekmovalnem poligonu pa pod novo brvjo, ki jo bodo v kratkem povezali s kolesarsko potjo Solkan–Plave. Na poti do cilja so pod Štmavrom in pri izlivu potoka Pevmica v Sočo naleteli še na dve blagi brzici, od tam dalje do cilja pa se Soča umiri in plovba poteka kot »po olju«. Tik pred ciljem so udeležence regate pozdravili številni radovedneži, ki so se zbrali na pevmskem mostu. Na cilju, ki je bil postavljen pri plavajočem pomolu v pevmskem parku, so kajakaše in »gumenjakarje« s harmoniko, kitaro in »bidon-basom« pozdravili Joško, Miloš, Simon, Vili in Branko. Od tam so se udeleženci spusta vrnili v Solkan. Na dvorišču KK Soške elektrarne pri tekmovalnem poligonu je bilo na sporedu družabno srečanje s toplim prigrizkom in podeljevanjem nagrad najštevilnejšim ekipam. Kolajne so prejeli tudi zmagovalci državnega prvenstva v sup-ih, ki je potekalo pred regato.Najštevilnejšo udeležbo so tokrat zagotovili: Novogoriški gasilci (25 udeležencev), KK Šilec (24), KK Soške elektrarne (22), ŠZ Olympia (14), OK Val/Mavrica (12), Družina Belingar (11), ŠZ Dom in ŠD Naš prapor (vsak po 9), Pičulati (8), Štandrež corse (7), itd. Najmlajši udeleženec na regati je bil tokrat enoletni Jaka Bijuklič, ki ga je oče peljal v kanuju, najstarejši pa je bil Albin Špacal, dolgoletni pobudnik in soorganizator regate (član KK Soške elektrarne), ki je med drugi preveslal vseh 36 čezmejnih spustov.