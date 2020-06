»Tudi Trgovski dom je treba v celoti vrniti Slovencem«

»Po zgledu Narodnega doma je treba tudi Trgovski dom v celoti vrniti slovenski narodni skupnosti v Italiji,« meni Guido Germano Pettarin, goriški poslanec stranke Forza Italia v rimskem parlamentu, po besedah katerega lahko postane Fabianijeva palača na Verdijevem korzu v Gorici »nov kamenček v mozaiku povezovanja med našimi skupnostmi – slovensko, furlansko in italijansko –, ki sobivajo in imajo svoje korenine na tem območju«.

»Vrnitev Narodnega doma 13. julija bo edinstvena priložnost za poenotenje območja, ki je pretrpelo tragedije prve polovice 20. stoletja in je pravkar premostilo tudi bolečo izkušnjo novih ločitev v času pandemije. Ob Narodnem domu pa se postavlja vprašanje Trgovskega doma. Čas je, da se tudi to pomembno nepremičnino vrne slovenski manjšini, kateri je bila odvzeta. Nujno je, da ta korak naredimo zdaj, ko prihaja do vrnitve Narodnega doma in skupnega obiska predsednikov Italije in Slovenije, Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, pri fojbi v Bazovici in pri bazoviškem spomeniku štirim slovenskim tigrovcem, ki so jih ustrelili leta 1930,« pravi Pettarin. Cilj, dodaja poslanec, ne sme biti samo udejanjenje zaščitne zakonodaje, temveč tudi dokončna uveljavitev postopka, ki daje našemu območju vlogo kovačnice sožitja in čezmejnega sodelovanja.

»Daljnoviden in konstruktiven pristop« do reševanja vozla Narodnega doma v Trstu, ki bo po sto letih od požiga prešel v last slovenske narodne skupnosti, bi morali po Pettarinovem mnenju imeti tudi vsi subjekti, ki se ukvarjajo z vprašanjem Trgovskega doma v Gorici. Narodna in študijska knjižnica je sicer od Dežele FJK že pred leti dobila v brezplačno uporabo pritlične prostore, kjer po večnamenski dvorani s pospeškom urejajo še nov sedež Feiglove knjižnice (do selitve naj bi prišlo konec leta), lani pa je deželna uprava oddala slovenskim ustanovam še polovico drugega nadstropja, ki je na voljo glasbenima šolama, in četrto nadstropje, ki sta ga prevzeli krovni organizaciji. V prvem in tretjem nadstropju še vedno delujejo uradi ministrstva za finance, medtem ko dvorano Petrarca obnavlja državna knjižnica.