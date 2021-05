Tudi Trubar »ima talente«

Noč klasičnega liceja, ki letos poteka že sedmič in je v Italiji na vsedržavni ravni ena izmed najuspešnejših in najbolj priljubljenih prireditev te študijske smeri, bo letos izjemoma potekala proti koncu šolskega leta, in sicer jutri, 28. maja, od 16. ure dalje. Klasični licej Primoža Trubarja v Gorici je sprejel izziv in hotel v skladu s Trubarjevo duhovno oporoko »stati inu obstati« dokazati svojo živost, vzdržljivost in ustvarjalno energijo. Vse zainteresirane torej vabijo, da sledijo novicam na šolski spletni strani in se jim jutri pridružijo na šolskem Youtube kanalu, kjer bodo goriški klasiki predstavili svoje talente. Na programu so razne glasbene točke, recitacija odlomkov o kugi, seveda ob »obveznih« uvodnih in zaključnih točkah, ki veljajo za vse klasične liceje, ki se pridružijo prireditvi. Slavnostni govornik na noči goriških slovenskih klasikov bo Marko Marinčič. Licej Trubar je k vsedržavni pobudi prvič pristopil lani: dogodek je potekal januarja, le nekaj tednov pred razmahom pandemije.