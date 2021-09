Tudi učenci osnovne šole Župančič prestopili šolski prag

Tudi učenci goriške osnovne šole Otona Župančiča so včeraj končno vstopili v svoje učilnice. Ker se obnova njihove šolske stavbe ni zaključila do prejšnjega torka, ko je bil napovedan začetek pouka, so šolski prag prestopili šele včeraj. Na ostalih osnovnih šolah in v vrtcih Večstopenjske šole Gorica, pravi ravnatelj Davide Clodig, je drugače prvi teden pouka minil brez večjih težav.

»V glavnem je steklo, zadovoljni smo, ker smo že v prvem tednu uredili veliko večino suplenc. Na prvostopenjski srednji šoli se na primer že ukvarjamo z dokončnim urnikom, do česar je običajno prišlo precej kasneje, saj se je tudi postopek imenovanj začenjal pozneje. Letos so bile težave drugje, glede imenovanja suplentov pa smo kar zadovoljni,« pojasnjuje ravnatelj. Na prvostopenjski srednji šoli je približno polovica profesorjev redno zaposlenih – ostala mesta krijejo torej s suplenti. »Treba se je precej potruditi, da se najde ustrezni kader. Na osnovni šoli je nekoliko boljše, vendar je bilo letos iz raznih razlogov vseeno treba najti kar precej nadomestnih učiteljev. Tudi v tem primeru pa nam je večinoma že uspelo,« razlaga Clodig. »Manjšo težavo imamo v vrtcu v Števerjanu, kjer nam je občina sporočila, da se postopek za imenovanje zunanjega ponudnika kosil za vrtčevske otroke še ni zaključil. Zaradi tega bo treba na to storitev počakati še nekaj dni,« pravi Clodig.