Učenci bodo obiskali sodnijo in »doživeli« sodni postopek

Ustava je temeljni pravni akt vsake države. Zakaj so načela, ki jih vsebuje, tako pomembna za življenje v družbi, so včeraj spoznali učenci 4. in 5. razreda slovenske osnovne šole Otona Župančiča v Gorici, ki so letos skupaj z 2.A in 3.C razredom prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka vključeni v projekt Odkrivanje zakonitosti.

Za projekt, ki temelji na sporazumu z Odvetniško zbornico v Gorici in ga podpira izvršni odbor za FJK Državnega združenja pravosodnih funkcionarjev (ANM), so se na Večstopenjski šoli Gorica prvič zavzeli v lanskem šolskem letu, ko so pri dejavnostih sodelovali učenci 3., 4. in 5. razredov osnovnih šol Ludvika Zorzuta v Bračanu in Frana Erjavca v Štandrežu. Letos pa so kot omenjeno na potezi osnovnošolci mestne šole Župančič in Trinkovci, za katere se bo projekt začel 22. marca.

Učence šole Župančič sta včeraj obiskala sodnica na videmskem sodišču Francesca Clocchiatti in odvetnik Sandi Feri. Prvo srečanje je bilo posvečeno ustavi, na naslednjem, ki bo 20. februarja, pa se bodo v družbi slovenskih odvetnikov posvetili pravniškim poklicem in sodnemu postopku, razliki med civilnim in kazenskim postopkom ter pravnemu varstvu. Tako kot lani bodo učenci obiskali tudi goriško sodno palačo, in sicer 27. februarja, medtem ko bo 12. marca na šoli Župančič potekala simulacija sodnega postopka na podlagi izbranega literarnega gradiva. Tehnično-znanstveni odbor, ki je bil ustanovljen na podlagi dvojezičnega sporazuma med Odvetniško zbornico Gorica in Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom ter ga sestavljajo učiteljica Ingrid Komjanc, že omenjena sodnica Clocchiatti in odvetnica Martina Valentinčič, je tudi letos izbral roman Daniela Pennaca Ernest in Celestina.

