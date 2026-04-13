Učenci skozi sodni proces spoznavali posledice nasilja

V ospredju letošnjega projekta Odkrivanje zakonitosti, pri katerem so sodelovali učenci 3. B in 3. C razreda goriške prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka, je bilo medvrstniško in spletno nasilje. Projekt se je v soboto na goriškem sodišču sklenil s simulacijo sodnega procesa, v katerem je vlogo sodnice prevzela Francesca Clocchiatti, druge vloge pa so »odigrali« učenci in učenke.

Projekt, ki ga na Večstopenjski šoli Gorica izvajajo od leta 2024, je nastal ob podpori goriške odvetniške zbornice in deželnega oddelka državnega združenja sodnikov za Furlanijo - Julijsko krajino v okviru projektov za zakonitost. Učencem je ponudil priložnost, da vprašanje nasilja med vrstniki in spletnega nadlegovanja obravnavajo ne le teoretično, temveč tudi z vidika prava, osebne odgovornosti in posledic, ki jih lahko imajo taka dejanja za žrtve in storilce.

Odvetnik in sociologinja

Projekt je obsegal več vsebinskih sklopov. Najprej je odvetnik Andrea Pellegrini učencem predstavil pojav medvrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja, pri čemer je poseben poudarek namenil italijanski zakonodaji na tem področju. Sociologinja in gestalt svetovalka dr. Maria Lipone je nato izvedla še izkustveno delavnico, posvečeno razvijanju socialnih kompetenc in dobrega počutja v razredni skupnosti ter preprečevanju ustrahovanja in drugih neprimernih vedenjskih vzorcev.

Konec marca so si učenci ogledali še film Vzornik režiserja Nejca Gezvoda, ki prav tako odpira tematiko medvrstniškega nasilja, nato pa so obiskali še goriško sodišče. Zaključni del projekta je bila včerajšnja simulacija sodnega procesa, ki je za vsak razred potekala ločeno in je temeljila na izbranem literarnem gradivu.

Dijaki 3. B so izhajali iz knjige Na tnalu nemoči avtorja Lorina Möscheja, ki opisuje stisko enajstletne Petre, ujete v kolesje nasilja svojih sošolk. Delo nazorno prikazuje dolgotrajno poniževanje, nemoč družine in hude duševne posledice, ki jih lahko povzroči vrstniško nasilje. Učenci 3. C pa so se oprli na roman Občutek krivde Thomasa Feibla, v katerem nepremišljeno dejanje na družbenem omrežju sproži niz hudih posledic ter odpre vprašanja krivde, odgovornosti in nevarnosti, ki jih prinaša splet. Literarno gradivo so učenci predelali s profesoricama Isabel Devetak in Polono Berginc, projekt pa je vodila učiteljica Ingrid Komjanc.