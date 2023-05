Učenje zgodovine in film

V torek in sredo, 9. in 10. maja, se v Gorici in Ljubljani obetajo nove aktivnosti v okviru projekta VZHOD / ZAHOD Meja skozi film in zgodovino, ki preko gibljivih podob raziskuje življenje ob slovensko-italijanski meji. Večletni projekt, ki ga vodi Kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji, želi ovrednotiti našo skupno avdiovizualno dediščino in jo prikazati tudi v mednarodnem prostoru.

V torek in v sredo bodo v goriškem Kinemaxu in v Slovenski kinoteki usmerjali pogled v filmske obzornike in arhivski material pri podajanju in učenju zgodovine. Razmišljali bodo, na kakšne načine je mogoče oblikovati ustvarjalno in kreativno učno okolje za osvajanje znanj iz zgodovine.

V torek bodo v Hiši filma med 9.30 in 12. uro ter med 15. in 18. uro gostili več̌ uglednih osebnosti. Slovensko stran bosta med drugim zastopala kurator Avstrijskega filmskega muzeja Jurij Meden, ki bo spregovoril o obzornikih, »časopisih za zaslone« in predavatelj z AGRFT-ja Andrej Šprah, ki bo obzornike teoretsko postavil v vrtince informiranja in propagande.

Arhivi, digitalizacija, kinoteke

Med italijanskimi gosti bodo Patrizia Cacciani, ki bo predstavila delovanje platforme za didaktiko, ki deluje znotraj zgodovinskega arhiva Inštituta Luce – Cinecittà, Simone Venturini in Paolo Caneppele iz Univerze v Vidmu, ki bosta premišljevala znanstveno obravnavo zgodovine filma in postopke digitalizacije, Paolo Cherchi Usai iz Kinoteke FJK pa bo v središče predavanja postavil vrednotenje kinotek in načine uporabe arhivskih filmskih materialov.

Zgodovinar Borut Klabjan iz ZRS-ja Koper bo ponudil premislek o območju Alpe-Jadran v času hladne vojne prek projekta Open Borders, ki presega črno-bele razlage o dihotomski delitvi na Vzhod in Zahod. Na ogled bo postavljen filmski obzornik Ženska v Italiji iz leta 1946 iz arhiva Inštituta Luce, ob tem bo raziskovalka na Deželnem inštitutu za zgodovino odporništva in sodobnosti FJK Anna di Gianantonio predstavila položaj žensk v obdobju fašizma ter 50. letih prejšnjega stoletja. Dunja Jelenkovic, raziskovalka na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, pa bo predstavila dokumentarni film Julijska krajina Radoš Novakovicáiz leta 1946, prvi jugoslovanski film, ki so ga poslali na festivale v tujino. Upali so, da bo prikazan v Cannesu, vendar na njegovo platno nikoli ni prišel, ker so ga organizatorji takoj zavrnili.

Nočemo dvojezičnosti

Osvetljevali bodo tudi digitalizacijo dela filmskega fonda Aljoše Žerjala, ki ga sestavljajo filmski trakovi v pozitivu formata super 8, shranjeni v škatli z napisom Nočemo dvojezičnosti. To gradivo so raziskovali tudi dijaki zavoda D’Annunzio – Fabiani in ustvarili videoesej Na robu zgodovine. Živahna razmišljanja v Gorici bo ob 20.30 sklenil Kinokoncert, naslovljen Kino Pravda, ki ga bosta z uglasbljenimi obzorniki velikana sovjetskega avantgardnega filma Dzige Vertova izvedla vsestranski slovenski ustvarjalec Boštjan Narat in francoski klarinetist in dirigent Didier Ortolan, dejaven tudi na področju pisanja glasbenih podlag za neme filme. Popeljala nas bosta v 20. leta prejšnjega stoletja, denimo v zapuščene jame sljude ob Bajkalskem jezeru, trčenje tramvaja ter na kapelo na Kavkazu. Dane kasneje se bo simpozij nadaljeval v ljubljanski Slovenski kinoteki, kjer se program začenja ob 17. uri. Vsi dogodki v Gorici bodo potekali dvojezično v slovenščini in italijanščini.