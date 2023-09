Udeležba številna in mednarodna

Kljub muhastemu vremenu in podražitvam so bili letošnji Okusi ob meji uspešni. Po ocenah Občine Gorica, ki je ulično prireditev organizirala, naj bi v štirih dneh med stojnicami iz 40 držav krožilo vsaj 600.000 obiskovalcev. Udeležba na kulinaričnem dogodku ni bila le številna, temveč tudi mednarodna - ob italijanščini je bilo v vrvežu slišati slovenščino, nemščino in tudi druge jezike -, zato je še toliko bolj nerazumljivo, da so na občini »pozabili« prevesti zgibanke in drugi informativni material, kar je sprožilo polemične odzive.

Župan Rodolfo Ziberna pa se ne obremenjuje in nanje odgovarja z napovedmi za prihodnje leto: Okusi ob meji 2024 bodo večjezični, pa tudi čezmejni. Občina bo poskrbela za komunikacijo v slovenščini, angleščini nemščini in tudi v drugih jezikih, med drugim naj bi ulični praznik ponovno spremljala tudi glasba v živo, katere odsotnost je bila največja hiba letošnje edicije.