Umetnik, ki je s čopičem kljuboval raznarodovanju

V Kulturnem domu v Gorici bodo v ponedeljek, 20. maja, ob 18. uri odprli razstavo Kruha in iger: slikarstvo Toneta Kralja 1941-1945. O Tonetu Kralju (1900-1975) bodo spregovorili direktorica Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije Nataša Robežnik, soavtorica razstave Tina Fortič Jakopič, članica izvršnega odbora mednarodnega muzejskega sveta ICOM, Kaja Širok, goriški novinar Andrea Bellavite, predsednik sklada Dorče Sardoč Boris Peric in predsednik Kulturnega doma v Gorici, Igor Komel.

Razstava Kruha in iger: slikarstvo Toneta Kralja 1941–1945 predstavlja slikarska dela, ki jih je Kralj ustvaril med drugo svetovno vojno. Dela razkrivajo tenkočutno, pronicljivo in drzno osebnost, ki je s svojim čopičem, tušem ali dletom zapisovala realnost svojega okolja in se nanjo kritično odzivala. V času druge svetovne vojne so nastala zelo prepoznavna umetnikova dela, na primer Cirkus Nazi, Rapallo in Bežeča mati, nastale pa so tudi številne poslikave v primorskih cerkvah, ki veljajo za simbol kljubovanja fašizmu in raznarodovanju. Bolj ko so bile slovenska beseda, kultura in misel prepovedane, bolj so bila Kraljeva dela kritična do takratnih dogodkov. Že v času nastanka so bila ta dela spodbuda slovenskim prebivalcem in pojem upora v sliki. Danes veljajo za poveden dokument časa, primer drzne samosvoje ustvarjalne poti umetnika in tudi primer moči oz. vpliva, ki jo lahko ima umetnost v družbi.

Naslednji dan, v torek 21. maja, ob 18. uri, bo v Feiglovi knjižnici odprtje drugega dela poklona Tonetu Kralju z naslovom Sakralne poslikave.