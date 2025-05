Umetnost kot sredstvo upora in preseganja meja

Na sedežu komunikacijske pisarne EPK v Novi Gorici so v torek predstavili Bienale mladih umetnikov, katerega otvoritev bo jutri, 30. maja, ob 20. uri v Epicu na Kolodvorski cesti. Razstavni projekt je zasnovala Mednarodna mreža mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja v sodelovanju z Društvom Škuc in GO! 2025, partnerji dogodka so različni bančni zavodi dežele FJK, med katerimi je ZKB Trst Gorica. Dvajseta edicija bienala mladih se bo odvijala na različnih sedežih v Gorici, Novi Gorici in Vipavi. Sodelujoči umetniki bodo prisotni do 4. junija; sodelovali bodo pri performansih in likovnih dogodkih, ki se bodo v teh dneh zvrstili.

Med prijavljenimi umetniki sta kuratorja razstave Tia Čiček in Misal Adnan Yildiz opravila izbor ter povabila 94 mladih iz šestnajstih držav, da sodelujejo pri razčlenjenem razstavnem projektu, ki se bo odvijal vse do konca junija. Nekateri umetniki predstavljajo dela, ki so jih sami predlagali, drugim pa sta jih kuratorja naročila izrecno za to priložnost. Nekatera dela še niso končana, zato bo v tem primeru poudarek na samem kreativnem procesu in fieri. Namen bienala je omogočati mladim, a že izoblikovanim umetnikom vidljivost in medkulturni dialog preko njihovih tako različnih stvaritev ter svežih pogledov, ki nam pomagajo, da se zazremo v bodočnost preseganja osebnih in kolektivnih meja. Skupna tema Brezmejno meje v nas... opozarja na vlogo umetnosti in kulture v družbi, na pomen dialoga in iskanja skupnih, univerzalnih vrednot.

Kuratorja sta jasno izpostavila, da živimo v svetu, ki boli, ne smemo pa ostati pasivni pričevalci krivic, zato je potrebno delati dalje in si postavljati vprašanja, v iskanju skupnih odgovorov. Ne iščeta definicij, a cilj je ugotoviti, kaj lahko umetnost k temu pripomore. Naj bo zato umetnost tudi prostor upora, v znamenju odprtosti v prostor, v preseganju političnih, kulturnih, ekoloških in osebnih ločnic.

Forum, forma in hrana

Bienale sloni na treh ključnih konceptih. Prvi je Forum mladih umetnikov, eden pomembnejših dogodkov, ki bo v soboto v stavbi Mestne občine Nova Gorica in na katerem bo govor o prihodnosti umetnosti. Udeležila se ga bo tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko. Drugi koncept je Forma, oziroma raznolikost izraznih in komunikacijskih sredstev, ki se jih umetniki poslužujejo, tretji koncept pa je Hrana, trenutek druženja, ki vliva nove moči.

Programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko je pri podpori bienala umetnosti mladih pomislil na nekdanje usode aleksandrink, ko so iz domačih pristanišč potovale v Egipt; pomisli je prav tako na migrantske delavce zaposlene v ladjedelnicah danes, ki prav tako skrbijo za preživetje družin. Kot bi bil na obalah Sredozemlja dom drugje, tako nam tudi likovna umetnost pripoveduje o različnosti, a tudi o pomenu varnega zaledja novih krajev. Misel na barbarstva iz preteklosti in na genocide, katerim smo priča v našem času, nas vodi po poti obsojanja totalitarizmov in skupnega grajenja nove stvarnosti.

Med prizorišči dogajanja Bienala mladih umetnikov bodo center Epic, Xcenter, novogoriška železniška postaja, Mostovna v Solkanu, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Kulturni dom v Gorici, palači Alvarez in Lantieri v Gorici in Dvorec Lantieri v Vipavi.