Umrl je doberdobski odbornik Igor Juren

V doberdobski občini in širše na Goriškem je danes odjeknila žalostna vest o smrti Igorja Jurna, občinskega odbornika v Doberdobu. Zanj je bila usodna slabost, šlo naj bi za srčni infarkt, ki ga je prizadel sinoči v Istri, kjer je bil na oddihu z ženo Rossanno Gregolet. Star je bil 61 let.

Doberdobskega župana Petra Ferfoglio, ki je Jurnu junija zaupal resor za okolje in energijo, urbanizem, zasebno gradbeništvo in infrastruktura dela, ostale odbornike ter širšo doberobsko skupnost je huda novica zelo pretresla. »Igor je bil steber naše uprave. Bil je redkobeseden, morda včasih tudi oster, a izredno delaven človek. Bil je pravi ljubitelj našega ozemlja - Poljan, kjer je stanoval, in celotne občine. Pogrešal bom njegovo neposrednost, delavnost, predanost. Bil je vedno prisoten in res se je zaljubil v svoje delo na občini. Prizadeval si je za dobro vseh nas,« je za Primorski dnevnik povedal Ferfoglia in dodal, da je bil Juren razgledan in vsestransko aktiven občan. Bil je ljubitelj jamarstva, prizadeval si je tudi za čiščenje gozdnih območij na Krasu v protipožarne namene. »Kot odbornik se je zavzel za raznorazne projekte, edini, ki mu ga je žal uspelo izpeljati do konca, pa je nova pokrita polnilnica za električna kolesa, ki jo bomo postavili v Doberdobu,« je še dejal Ferfoglia. Uprava izraža sožalje ženi in sinovom, zlasti Martinu, ki je član doberdobskega občinskega sveta.