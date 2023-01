Ureditev pokopališč še en korak k zagotavljanju dostopnosti

Dostopnejša in bolj urejena. Takšna so po novem vsa vaška pokopališča v sovodenjski občini, kjer v teh dneh delavci gradbenega podjetja Sigura iz videmske pokrajine zaključujejo z odstranjevanjem arhitektonskih ovir in z drugimi manjšimi posegi, za katere se je odločila Občina Sovodnje in zanje prejela tudi deželni prispevek.

V projekt so bila vključena pokopališča v Rupi, v Gabrjah, na Peči in na Vrhu, medtem ko so sovodenjsko pokopališče že prilagodili zakonodaji in potrebam gibalno oviranih oseb v prejšnjih letih. Po tej poti, pravijo na sovodenjski občini, želijo tudi nadaljevati: postopno, a dosledno namreč uresničujejo načrt za odstranjevanje arhitektonskih ovir PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), ki so ga sprejeli konec leta 2020.

Klančine, a ne samo

Dela na pokopališčih so stekla konec novembra. Prvi in najobsežnejši je bil poseg na Vrhu, kjer so uredili klančine in tlakovano stezo med grobovi. V Gabrjah so ob ukrepih za povečanje dostopnosti poskrbeli tudi za ureditev kapelice, na Peči in v Rupi pa so se v glavnem osredotočili na odstranjevanje arhitektonskih ovir.

Po besedah župana Luke Piska in Alenke Florenin, ki je v sovodenjskem občinskem odboru odgovorna za javna gradbena dela, so gradbinci na Vrhu poseg že zaključili, po drugih vaseh pa urejajo še zadnje malenkosti. Do konca tekočega meseca, če bo vreme naklonjeno, bodo pred pokopališči tudi zarisali parkirne prostore za invalide. »Prilagoditev vaških pokopališč potrebam gibalno oviranih oseb smo načrtovali že dalj časa. Čim se je ponudila priložnost, smo se prijavili na deželni razpis in prejeli 50.000 evrov prispevka. Iz občinskega proračuna smo nato primaknili še dodatnih 20.000 evrov,« pravi sovodenjski župan Luka Pisk. Načrt obnove vaških pokopališč je bil v skladu z vsebinami načrta PEBA, katerega izdelavo so v prejšnjih letih zaupali studiu Stradivarie; odobril ga je tudi občinski svet.