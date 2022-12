Usposabljajo strokovnjake na filmskem področju

Po prvi uspešni izvedbi se je pred par tedni v Gorici začel drugi tečaj filmske in avdiovizualne produkcije, ki ga prirejata socialna zadruga Ad formandum in društvo Cross-border film school. Prvič so ga izpeljali lansko leto.

Tečaj filmske in avdiovizualne produkcije je nastal v sodelovanju z različnimi podjetji, ki delujejo na področju filmske produkcije in ki iščejo specifične strokovnjake, ki jih v naši deželi primanjkuje. Namen izobraževanja je usposobiti posebne profile v produkcijskem oddelku filmskega in avdiovizualnega sektorja, razvijati njihovo umetniško in strokovno usposabljanje ter tako prispevati k njihovi zaposlitvi in ​​ustvarjanju novih start-up podjetij v filmski industriji, ki vsako leto beleži vse večjo potrebo po specifičnih delavcih in strokovnjakih na tem področju.

Pobuda je nastala v Gorici in doživlja letos že drugo izvedbo. Izbira kraja ni naključna, saj so v tem prostoru v zadnjih letih že nastale in se utrdile domače in mednarodne filmske produkcije ter uspešne italijansko-slovenske koprodukcije.

Predavanja in praksa

Tečaj sta zasnovala socialna zadruga Ad formandum in društvo Cross-border film school, med partnerji je tudi deželna filmska komisija. Gre za tečaj, ki je del projekta PIPOL (FVG Progetto Occupabilità – Garanzia Giovani FVG) in je namenjen brezposelnim osebam. Izobraževanje predvideva 270 ur frontalnih predavanj v učilnici in 120 ur delovne prakse pri podjetjih, ki so partnerji projekta.

Osrednji cilj tečaja je usposabljanje strokovnjakov, ki se bodo lahko zaposlili v štirih ključnih sektorjih filmske industrije: kreativni proces, produkcija, zbiranje potrebnih sredstev in distribucija. Udeleženci bodo obravnavali tematike, vezane na organizacijo in administracijo produkcije, zbiranje sredstev, na razvoj in distribucijo, režijo in casting ter na neodvisno produkcijo. Poleg omenjenih bodo raziskovali in analizirali tudi področja, kot so ekonomska plat filma, davčni zakoni in socialna varnost, avtorsko pravo; študija izvedljivosti, zbiranje sredstev in poročanje; razvojne tehnike umetniškega projekta; priprava in vodenje produkcije (komercialnega ali avdiovizualnega projekta); režija, tehnike postprodukcije ter organizacija in distribucija filmskih izdelkov.

56 prijav, 15 tečajnikov

Izobraževanje se je začelo 28. novembra 2022 in ga obiskuje 15 tečajnikov, ki so bili izbrani med 56 prijavljenimi. Pouk poteka v živo na goriškem sedežu Ad formanduma ter na daljavo. Vodijo ga priznani strokovnjaki domače in mednarodne filmske scene. Kreativna in organizacijska vodja je Antonella Perrucci, kreativni vodje so tudi Davide Del Degan, Ivan Gergolet in Matteo Oleotto. Za organizacijo skrbi Matteo Roiz, izobraževalni tutor je Filippo Allegrini. Poleg že omenjenih goriških režiserjev bodo delavnice na posamezne teme vodili tudi slovenski producent Jožko Rutar, goriški producent David Cej in vodja deželne Film commission Gianluca Novel. Partnerji projekta so Cross-border film school, Galaxia-Nova film doo, Nova film, Dcube, Transmedia, Združenje Palazzo del Cinema - Hiša Filma, Združenje Sergio Amidei, Transmedia Production in Friuli - Venezia Giulia Film Commission. Projekt udejanjajo pod pokroviteljstvom Avdiovizualnega sklada FJk.