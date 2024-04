Usposabljali so se za gašenje požarov v naravi

Na travnikih ob ulicah Cordon in Monte Hermada, nedaleč od ulice Terza Armata, je v soboto dopoldne potekala vaja goriške civilne zaščite Go Sinergy 2024, med katero so se usposabljali za gašenje požarov v naravnem okolju, saj je na Goriškem še živ na ognjeno stihijo na Krasu iz poletja 2022. Pri vaji je sodelovalo petnajst prostovoljcev iz goriške ekipe civilne zaščite, ki so jim na pomoč priskočili štirje gozdarski policisti, sedem goriških gasilcev in šest reševalcev iz vrst Zelenega križa. Pri gašenju je sodeloval tudi helikopter, ki je opravil skoraj dvajset preletov nad požariščem. Med vajo so simulirali tudi reševanje poškodovanca, na katerega je padlo drevo.