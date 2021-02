Ustvarjalnost brez meja (video)

Otroške in mladinske ustvarjalnosti ne zaustavijo niti izredne razmere. Živ dokaz te trditve so učenci Dijaškega doma, ki v tem posebnem obdobju svojo domiselnost in dosežke pridno širijo tudi s pomočjo spleta.

V Dijaškem domu so tudi letos organizirali teden kulture. Program je bil tokrat nekoliko prilagojen, a zaradi tega nič manj zabaven in zanimiv. Na teden kulture so se mladi pripravljali že nekaj časa: v začetku meseca je bil namreč razpisan literarni natečaj na temo dolgčasa. Otroci 1. in 2. razreda so sodelovali z likovnimi izdelki, ostali pa z literarnimi prispevki na izbrano temo. Literarni natečaj so v Dijaškem domu izpeljali v sklopu projekta, ki ga vodijo z društvom Galeb. Razglasitev zmagovalcev literarnega natečaja bo v drugi polovici februarja, ko bodo nagrade v vsakemu razredu podelili za najbolj izvirno zgodbo, pesem ali sliko.

V tednu slovenske kulture, od 8. do 12. februarja, pa so v posameznih razredih pripravili vsebine in delavnice ter raziskovali kulturo v takšni ali drugačni obliki. Nekateri so spoznavali kulturne ustanove in s tem povezane poklice, drugi so prebirali in ustvarjali na podlagi pesmi slovenskih pesnikov, se poglobili v življenje in delo Franceta Prešerna in še mnogo drugega. Srednješolci so pod mentorstvom vzgojiteljic Jane Žigon in Nine Sirk pripravili prispevek z naslovom Dan kulture (na daljavo), v katerem so izpostavili nekaj zanimivih dejstev o Prešernu, prebirali Zdravljico v različnih jezikih in poskrbeli za edinstveno, nekoliko drugačno interpretacijo. Posnetek je dostopen na Youtube kanalu Dijaški dom Gorica in na Facebook strani Dijaški dom Gorica.