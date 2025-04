V bunker so vstopali skozi kurišče štedilnika

V soboto opoldne je na Vogrskem potekala prireditev z govori, petjem dijaške, dekliške ter moške pevske sestave, mladinskim orkestrom, zastavonošami bojnih praporov narodnoosvobodilnih enot in spominsko skupino v partizanski opremi. Na travniku kmetije Pri Barabonu ob potoku Lijak se je z nastopajočimi zbralo tristo ljudi, v glavnem krajanov širšega območja. Pozdravila sta jih je župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon in vnuk partizana Aleša Beblerja - Primoža, z daljšim posegom pa nagovoril Aldo Rupel iz Gorice.

Na zborovanju so se udeleženci zbrali, ker so na kmetiji dan pred obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte odprli obnovljeni bunker – zaklonišče iz časa odpora. V njem so se nekaj metrov pod zemljo v ilegali zbirali krajevni in osrednji vodje OF. Pomembno vlogo je postojanka imela med vstajo leta 1943, poznano kot Goriška fronta.

Bunker Pri Barabonu sicer predstavlja edinstveno skrivališče. Vhod ima skozi pomično kurišče štedilnika na drva, v njem so se med vojno zbirali primorski partizani. Bunker je od leta 1998 vpisan tudi v register kulturne dediščine kot kulturni spomenik lokalnega pomena.