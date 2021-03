V deželnem centru za azbestne bolezni lani 328 novih primerov

Tragične zgodbe z azbestom še ni konec. V deželnem centru za azbestne bolezni Crua s sedežem v Tržiču so v letu 2020 odkrili 328 novih primerov azbestoze, plevralnih plakov, mezoteliomov in drugih bolezni, ki so posledica izpostavljenosti smrtonosnim vlaknom. Za nekatere vrste bolezni – npr. pljučni karcinom – so lani zabeležili nekoliko nižje številke kot v letu 2019, vendar je treba upoštevati, da je zaradi nujnih razmer, vezanih na pandemijo covida-19, v središče Crua prišlo manj bolnikov. Po drugi strani so azbestne bolezni v nekaterih primerih odkrili ravno po zaslugi pregledov, ki so jih opravili zaradi širitve koronavirusa.V letu 2020 so v tržiškem centru za azbestne bolezni, ki ga vodi Paolo Barbina, našteli 184 primerov poklicnih bolezni: pri 112 bolnikih so bili prisotni plaki ali zadebelitev plevre. Podatek je nekoliko nižji od leta 2019, ko jih je bilo 128. Povečalo pa se je število primerov azbestoze: predlanskim jih je bilo osem, lani pa 12. Malenkostno se je znižalo število primerov mezotelioma plevre, ki so prešli od 32 primerov v letu 2019 do 29 v minulem letu. Manj je bilo tudi primerov raka na grlu: pred dvema letoma so jih zabeležili devet, lani pa tri. Veliko razliko je opaziti pri že omenjenem pljučnem karcinomu: leta 2019 so našteli 45 primerov, lani pa 28.

