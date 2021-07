V Dijaškem domu preživljajo razgibane poletne tedne

V Dijaškem domu v Gorici se v sklopu poletnih programov že tretji teden mudijo otroci vseh starosti. Poletne dejavnosti v Svetogorski ulici so se začele že 14. junija, potekale pa bodo vse do 10. septembra. Poleg poletne šole, kjer osnovnošolcem in nižješolcem ponujajo športne, likovne, video in jezikovne delavnice, tudi letos potekajo program Dol s kavča!, kjer se bolj posvečajo ekskurzijam, izletom, druženju in zabavi, ter delavnice s pevko Damjano Golavšek.

Letošnja poletna ponudba Dijaškega doma obsega devet tednov, in sicer od 14. junija do 23. julija in od 23. avgusta do 10. septembra, ko se bodo posvečali predvsem pripravam na vrnitev v klopi. V prvih tednih poletnih dejavnosti so se že udeležili veliko ekskurzij in izletov: obiskali so naravni rezervat v Miramaru, ogledali so si park Pečno v Kanalu, poleg tega so izpeljali vsakoletni tečaj kajakaštva in supanja na Soči. V torek so si ogledali zasebno zbirko motociklov prof. Mirana Mozetiča v Novi Gorici, kjer so bili tudi deležni krajšega predavanja o varnosti na cesti; v petek si bodo ogledali fotografsko razstavo Goriške vedute v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža. Novost letošnjega poletja je sodelovanje z deželnim sedežem Rai, v sklopu katerega snemajo radijski kviz za učence nižje srednje šole Vsevedneži, ki ga predvajajo na Radiu Trst A.