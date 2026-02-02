V Dijaškem domu v Gorici rase povpraševanje po pošolskih programih

Skoraj polovica učencev in učenk slovenskih osnovnih šol v goriški občini že obiskuje pošolske programe, povpraševanja pa je vedno več. Ta podatek jasno priča o povečani potrebi za tovrstno ponudbo, za katero se v zadnjih letih odloča vedno več družin, kar je po eni strani posledica delovnih obveznosti staršev, ki delajo tudi v popoldanskem času, po drugi pa njihove želje, da bi svojim otrokom ponuditi profesionalen vzgojni in izobraževalen program, ki zagotavlja tudi izključno slovensko jezikovno okolje. Zato bo v sredo, 4. februarja, od 16.30 do 18. ure Dijaški dom v Gorici kot vsako leto v tem času odprl vrata staršem in otrokom, ki jih zanima spoznati ponudbo te ustanove.

Ne samo naloge

»Dijaški dom ponuja otrokom oziroma družinam program, ki vključuje prevoz iz različnih šol v dom, zdravo prehrano, skrbno pripravljeno v lastni kuhinji, strokovno pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti, s poklicnimi vzgojitelji, ki ob potrebi nudijo tudi individualno pomoč,« navaja vodstvo doma in izpostavlja, da veliko pozornost namenjajo spodbujanju in razvoju samostojnosti učencev in učenk ter oblikovanju učinkovite metode učenja.

V Dijaškem domu v Gorici, ki letos praznuje 80 let delovanja, učenci in učenke ne opravljajo samo domačega šolskega dela, na voljo imajo bogat izbor različnih dejavnosti, ki so vse brezplačne: od tečaja angleščine, ki ga vodi zunanja sodelavka, do tečaja joge in plesa, od gledališča in delavnic logike in znanstvenih poskusov do petja in motorike. Posebno za otroke, ki prihajajo iz družin, kjer slovenščina ni prvi jezik, je namreč pomembno, da so slovenščini izpostavljeni čim več časa in da lahko slovenščino v praksi uporabijo v različnih situacijah, so še navedli.