V Doberdobu imajo novega občinskega odbornika

Albano Marusic je nov doberdobski občinski odbornik. Nadomestil je Igorja Jurna, od katerega so se poslovili prejšnjo soboto, potem ko je 30. decembra nepričakovano zapustil svoje najdražje.

»Ob izgubi našega cenjenega odbornika Igorja sporočamo, da je občinska uprava nemudoma začela s postopkom iskanja njegovega naslednika. V duhu sodelovanja in zaupanja sem se posvetoval s sedanjimi odborniki, da bi izbral primerno osebo - odbornika za teritorij in urbanistiko. Po skrbnem premisleku in razgovorih sem se odločil, da bo za novega odbornika imenovan Albano Marusic, sicer vitez Republike Italije, je rojen in je odraščal v Doberdobu, kjer je še danes doma. Poklicno se ukvarja z varnostjo na delu ter protipožarnimi načrti, obenem pa je izjemen poznavalec našega teritorija. Ima dolgoletne izkušnje kot gradbeni vodja in podjetnik, zaradi svojega poklica pa ima veliko poznanstev,« pojasnjuje doberdobski župan Peter Ferfoglia.