V Gabrjah bodo spet brcali

Po dveletni odsotnosti zaradi pandemije covida-19 bodo v Gabrjah ponovno priredili tradicionalni nogometni turnir. Gre za priljubljeno in vedno dobro obiskano tekmovanje v malem nogometu na travnatem igrišču za sedežem kulturnega društva Skala, ki bo letos doseglo že svojo 34. izvedbo. Prizadevni člani omenjenega društva s predsednikom Edijem Sambom na čelu se pripravljajo na dokaj zahtevno športno prireditev, ki bo potekala od 27. junija do 8. julija letos. Vse tekme bodo potekale na lepo urejenem športnem igrišču v Gabrjah.

Turnir se bo, kot je že navada, delil na dva dela: med sabo se bodo pomerili moški amaterji in ženske ekipe. V obeh primerih bo šlo za sistem igranja 6x6. Na moškem turnirju bo sodelovalo od osem do devet moštev, pri ženskem pa od štiri do največ šest ekip.

Ker morajo pri društvu Skala izdelati podroben program tekmovanja, prosijo zainteresirana moštva, da se prijavijo najkasneje do nedelje, 12. junija. Igralne skupine in program tekem bo po žrebanju znan v četrtek, 16. junija. Tistega dne bodo namreč na sedežu društva Skala v Gabrjah opravili žrebanje ob prisotnosti predstavnikov vpisanih ekip.

Pri društvu Skala pravijo, da je v vseh teh letih na gabrski zelenici igralo na tisoče igralcev in igralk. Nekateri so na tem igrišču začeli igrati na otroških in mladinskih turnirjih daljnega 1987, nato pa iz kategorije v kategorijo prešli med člane in naposled med veterane. Ljubezen do tega športa ostaja pač nespremenjena ne glede na starost ljubitelja nogometa, pravijo v Gabjah.