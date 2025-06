V Goricah bodo gostili filmsko smetano

»Počaščeni smo, ker bodo letošnja Srečanja avtorskega filma del programa Evropske prestolnice kulture. Pripravljamo izredno izdajo, ki ne bo omejena na eno samo mesto, ampak bo čezmejna in večjezična, z bogatim programom, ki bo poleg filmskih novosti akreditiranim udeležencem ponudil priložnost za odkrivanje čudovitega ozemlja, bogatega z zgodovino, kulturo, pokrajino in okusi,« je na včerajšnji novinarski konferenci v Rimu povedala Giuliana Fantoni, predsednica italijanske zveze art kinematografov FICE, ki bo 25. mednarodni dogodek Srečanja avtorskega filma (Incontri del Cinema d’Essai) med 30. septembrom in 3. oktobrom izjemoma priredila v Gorici in Novi Gorici. Pri organizaciji bo sodelovala z združenje Palazzo del Cinema - Hiša filma.

Filmska smetana v Goricah

V Goricah se bodo na letošnji prav posebni ediciji srečali akterji in ljubitelji kakovostnega filma, od producentov in distributerjev do upraviteljev kinodvoran, avtorjev, novinarjev in organizatorjev filmskih festivalov. Bogat program bo obsegal več projekcij (nekatere bodo tudi odprte širši javnosti), srečanja z režiserji in igralci, okrogle mize, dogodke za šole in še marsikaj. Glavna prizorišča bodo goriški Kinemax, Mediateka Uga Casiraghija, Hiša Krainer in dvorana UGG, ki bo gostila tako nagrajevanje kot gala večer. Dogodki, ki bodo namenjeni širši javnosti, bodo potekali v goriškem in novogoriškem Kulturnem domu, zaključek štiridnevne prireditve pa bo v Ljubljani. Projekcije nekaterih filmov bodo na sporedu tudi v Pordenonu (Cinemazero), Trstu (Ariston) in Vidmu (Visionario).

Nagrade FICE bodo prejemnikom - uveljavljenim fimskim mojstrom in novim talentom - izročili 2. oktobra, večer bo vodil novinar Maurizio Di Rienzo. Letošnja nagrada dobila podobo goriške zlate čipke, ki ponazarja ustvarjalnost.

»Odločitev, da bo 25. srečanje FICE potekalo v Gorici, je pomembno priznanje, ki promovira kulturno identiteto Furlanije - Julijske krajine kot obmejnega območja, ki je odprto dialogu, filmskim produkcijam in inovacijam,« je včeraj na rimskem sedežu združenja ANEC povedal Giuseppe Longo, predsednik združenja Hiša filma in direktor Transmedie. Mario Anzil, podpredsednik Dežele FJK, ki skupaj z ministrstvom za kulturo, Občino Gorica, GO! 2025 in EZTS GO podpira prireditev, je spregovoril o posebnem odnosu, ki povezuje FJK s kakovostnim filmom, ob tem pa je čestital Hiši filma in zvezi FICE, ker sta za organizacijo mednarodnega dogodka izbrali Evropsko prestolnico kulture. »To je za Gorico velika priložnost,« je priznal goriški prvi občan Rodolfo Ziberna in poudaril, da je filmska kultura v Gorici doma.

Navzoče sta pozdravila tudi programski vodja EPK 2025 Stojan Pelko, po besedah katerega bodo Srečanja avtorskega filma FICE prispevala tudi k zbliževanju filmske kulture dveh držav, in direktorica EZTS GO Romina Kocina, ki je izrazila ponos in prepričanje, da je naše čezmejno območje lahko vir navdiha in zgled tudi za druge.