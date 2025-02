V Goricah pričakujejo več tisoč obiskovalcev

Današnje celodnevno dogajanje bodo spremljali najrazličnejši mediji, seveda mu bo mogoče slediti tudi na naši spletni strani in Facebook strani PrimorskiD. RTV Slovenija bo dogajanje spremljala z neposrednim prenosom otvoritvenih dogodkov in posebnim studiem v Novi Gorici. Ob 16. uri bo neposredni prenos slovesnosti na Trgu Evrope / Transalpina, ki bo nastal v sodelovanju s televizijo RAI. Ob 18. uri bodo v živo predvajali še umetniški spektakel pred novogoriško mestno hišo. TV Koper Capodistria bo z dvojezično oddajo začel že ob 15.40. Za neposredni prenos bo med 15.45 in 17.10 ter od 18. ure dalje poskrbel tudi slovenski sedež RAI, in sicer na televizijskem kanalu RAI 3 Bis. V studiu bosta Nada Čok in Fabio Gergolet. Dogajanju bo med 15.55 in 17.55 mogoče slediti tudi po Radiu Trst A, Radiu Koper in programu ARS. V studiu bosta Alenka Florenin in Janko Petrovec.

Organizatorji pričakujejo ogromno število obiskovalcev, še zlasti na umetniškem spektaklu ob 18. uri pred novogoriško občino. Stojnice bodo cel dan ponujale hrano in pijačo v Ljudskem vrtu v Gorici, na Travniku in na Bevkovem trgu v Novi Gorici.

Več prometnih omejitev

Seveda bo danes veljalo več prometnih omejitev, zaradi česar novogoriška občina poziva občane, ki živijo v bližini prizorišč, naj na prireditve pridejo peš, s kolesom ali z avtobusom. Tudi za obiskovalce iz Gorice bo najbolje, da pridejo v Novo Gorico peš oz. s kolesom, kvečjemu lahko parkirajo v severnem delu mesta.

V Gorici bodo ob 9. uri zaprli za promet začetni del Korza Italije, zatem bodo med prehodom sprevoda postopoma zapirali sosednje ulice in jih zatem ponovno odpirali, ko bo dogajanje mimo. Po 13. uri bodo zaprli za promet Carduccijevo ulico, Ulico Pellico in Škabrijelovo ulico. Od 14. ure dalje bo zaradi uradne slovesnosti na Trgu Evrope / Transalpina prepovedano parkiranje v ulicah Caprin, Foscolo, Luzzatto, v Ulici Catterinijev in v delu Svetogorske ulice; sočasno bo veljala tudi zapora prometa, ki bo trajala do polnoči. Zapore bodo ohromile promet tudi v središču Nove Gorice.

V goriških modrih conah bo danes parkiranje brezplačno. Novogoriška občina je sporočila, da bodo osebe z oviranostmi lahko parkirale na parkirišču Pokrajinskega arhiva (Trg Edvarda Kardelja 3). Ostali obiskovalci bodo lahko parkirali na parkiriščih pred Hoferjem in Supernovo. S parkirišča pred Merkurjem v Kromberku bodo med 12. in 24. uro vozili izredni brezplačni avtobusi v krožni liniji do središča mesta.