V Gorici aretirali domnevna tihotapca migrantov

Včeraj dopoldne so karabinjerji posebnega oddelka ROS v sodelovanju s krajevnimi in drugimi karabinjerji v Gorici na podlagi evropskega preiskovalnega naloga aretirali domnevna tihotapca migrantov. Nalog je zahtevalo sodišče v Antwerpnu.

Afganistanska državljana, ki živita v Bariju, naj bi bila člana organizirane oborožene skupine, ki je dejavna vzdolž balkanske begunske poti, zlasti v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Migrante naj bi prevažala v druge države, zlasti v Belgijo in Veliko Britanijo, so sporočili karabinjerji. Bila naj bi posebno nasilna. O njunih kriminalnih dejanjih naj bi pričalo več posnetkov in fotografij, ki so jih tudi objavili na družbenih omrežjih, so pojasnili.