V Gorici dva pustna sprevoda

Gorica bo letos gostila dve množični pustni prireditvi. V soboto, 22. februarja, prirejajo, tudi v okviru uradnega programa letošnje Evropske prestolnice kulture, Evropski pust, na katerem bo sodelovalo 600 pustarjev oz. godbenikov v pustnih kostumih iz Avstrije, Švice, Nemčije, Italije in Slovenije. Dan kasneje, v nedeljo, 23. februarja, bo na sporedu še tradicionalni goriški pustni sprevod, ki bo letos dosegel svojo 35. izvedbo in na katerem se bodo - kot običajno - zvrstili vozovi in skupine iz vseh okoliških krajev.

Goriški občinski odbornik Luca Cagliari je za Primorski dnevnik pojasnil, da Evropski pust organizirata Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško ter goriška občina v sodelovanju z Antonello Cuniglio iz podjetja Gardese Viaggi, ki je lani sodelovala pri organizaciji podobnega sprevoda v Veroni, medtem ko so ga v preteklih letih gostili tudi v drugih krajih po Italiji - nekajkrat tudi v Trstu, nazadnje leta 2019;v preteklosti je potekal z imenom Guggenmusik Festival.

Med udeleženci goriškega Evropskega pusta bodo švicarske, nemške, avstrijske, italijanske in slovenske glasbene oz. pustne skupine, ki bodo korakale po mestnem središču in z glasbo poživile njegove ulice. Po katerih mestnih predelih se bo vil sprevod, še določajo, sicer na Travniku nameravajo postaviti velik šotor, pod katerim se bo ob zaključku povorke nadaljeval praznik.

Enajst vozov, enajst skupin

Šotor bo predvidoma na voljo tudi udeležencem tradicionalnega goriškega sprevoda, ki bo na sporedu v nedeljo, 23. februarja. Na letošnji goriški pustni sprevod, ki ga organizira društvo Pro Loco v sodelovanju z goriško občino, se je doslej vpisalo enajst vozov in enajst skupin, kar je v skladu z udeležbo iz prejšnjih let, ko so vsakič presegli mejo 1000 nastopajočih. Sprevoda se bodo tudi letos udeležili številni vozovi in skupine iz slovenskih vasi na Goriškem in Tržaškem, ki vsako leto posegajo tudi po najvišjih mestih na končni lestvici: lani je med vozovi zmagal doberdobski Dumbo, med skupinami so na najvišjo stopničko stopili poljanski škrati.

Letošnja izvedba goriškega pusta bo doživela eno spremembo, ki zadeva obhod mestnega središča, saj razmišljajo o zamenjavi smeri. Pustarji se bodo iz Boccacciove ulice predvidoma najprej odpravili po Korzu in se zatem po Ulicah De Gasperi in Roma vrnili proti Travniku, kjer bodo organizatorji postavili oder z žirijo. Dokončni program obeh pustnih sprevodov bo pripravljen v prihodnjih tednih.