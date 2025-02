V Gorici nov prostor za ljubitelje mode, oblikovanja in trajnosti

V Semeniški ulici št. 12 je na vogalu, v prostorih nekdanje trgovine z lestenci, v cetrtek zaživel cisto nov studio. Projekt D želi ustvarjati priložnosti za mreženje in sodelovanje med modnimi oblikovalci iz Slovenije in FJK. Nastal je po zamisli blogerke Dragane Radosevic in fotografinje Dominique Pozzo. "Dominique je prišla z mano v Milan na press day, kjer modni oblikovalci vnaprej pokažejo svoje kolekcije novinarjem in blogerjem. Potem pa sva pomislili, da bi kaj takega uresnicili tudi pri nas," je dejala Dragana Radosevic. Projekt D Studio ima dve veji, je razložila Dominique Pozzo, ena je Moda Nexus, druga je D Lab. "D Lab je prostor, ki ga damo na razpolago ustvarjalcem, strokovnjakom in podjetnikom. V sklopu tega projekta bomo priredili tudi tecaje in delavnice," je povedala Dominique Pozzo, ki bo imela v Semeniški ulici tudi svoj fotografski studio. Moda Nexus pa je osrednji dogodek Projekta D, ki poteka v treh dneh dvakrat na leto, spomladi in v jeseni. Prva dva dneva sta posvecena medijem in ekspoziciji, tretji pa je odprt javnosti. Naslednji dogodek za javnost bo v soboto, 22. marca, od 10.30 do 20. ure, ko bo o senzualnosti spregovorila modna svetovalka Danijela Manoilov.