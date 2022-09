V Gorici je iz še nepojasnjenih razlogov prišlo do električnega mrka, ki je trajal več kot 15 minut. Občani se ob tem sprašujejo, zakaj je do tega prišlo, nekateri ugibajo, da bi bile za to lahko lahko priprave na stojnicah Okusov ob meji, ki so jih začeli postavljati, a uradnega razloga še ni.

Medtem časom iz nekaterih goriških ulic sporočajo, da se električna energija ponovno vrača.