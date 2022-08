V Gorici padale »Etno kapljice«

Pričakovanih kapljic dežja je v zadnjem času zelo malo, Gorica pa je v torek pričakala Kapljice kulture, ki so na dvorišče Kulturnega doma priklicale kar lepo število poslušalcev. Lepo pobudo, ki je letos dosegla že deveto izvedbo, prireja Zveza slovenskih kulturnih društev, ki je za letošnje Kapljice poskrbela za nekoliko drugačen in zato raznolik prikaz. Prireditev je namreč razdelila na štiri večere, tri v Gorici in enega v Barkovljah. Niz prireditev bo 5. septembra zaključila glasbena in kabaretna prireditev Mesarica-The Hatchet v izvedbi Teatra Matita. Kabaretni večer bo v Ljudskem vrtu.

Temni oblaki so v torek sicer nekoliko »ustrahovali« goriški dogodek, na srečo pa je ostalo le pri »ustrahovanju«, tako da so kapljice nemoteno opravile svoje kulturno poslanstvo. Prireditelji so goriško prireditev poimenovali »Etno kapljice kulture«. Uvodoma je prisotne pozdravila predsednica goriške ZSKD, Maja Humar. Med prisotnimi je bila tudi deželna predsednica ZSKD Živka Persi. Večer je vodila in napovedovala Tjaša Ruzzier.

Prvi je na prizorišče stopil doberdobski duet, pevka Zora Černic in harmonikar Viljem Gergolet. Lepo sta zazveneli slovenska popevka Med iskrenimi ljudmi in pa francoska šansona Dis, quand reviendras-tu? Sledil je nastop furlanskega kantavtorja Gabrieleja Filiputtija, ki se je izkazal kot soliden pevec in kitarist, svojo pesem v furlanščini pa je popestril še z igranjem na avstralski rog - didgeridoo. Veliko zanimanja je doživel tudi pakistanski priseljenec Imram Muhammad, ki živi pri neki družini v Gorici, dela pa v Tržiču.