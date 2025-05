V Gorici požar v gostilni, ki so jo spet odprli pred tremi dnevi

Prebivalci Placute v Gorici so danes, 30. maja, nekaj pred 8. uro zjutraj, slišali gasilske sirene. Vzrok za to je požar, ki je v zgodnjih jutranjih urah zajel prostore restavracije L’Osteria, enega najstarejših gostinskih lokalov v Gorici, saj so ga prvič odprli leta 1772.

Do požara, zaradi katerega se je iz oken lokala vil gost črn dim, je prišlo le tri dni po ponovnem odprtju gostilne, ki je nekaj tednov mirovala, potem ko so jo prejšnji upravitelji, ki so jo vodili skoraj 30 let, zaprli. V torek, je namreč L’Osteria ponovno odprla svoja vrata pod vodstvom nove upraviteljice, 27-letne Gaie Mazzariol iz Podgore.

Gasilce je poklicala lastnica, ki je bila že v lokalu, ko je zagorelo. Na prizorišču so karabinjerji in policisti, ki preiskujejo vzroke za požar, ulico so zaprli za promet. Po prvih podatkih je gmotna škoda velika. Poškodovanih ni.