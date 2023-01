V Gorici se vrača dodatek na dohodnino Irpef

Dodatek k davku Irpef: goriška občina se mu je dolgo časa izogibala, vendar se je na koncu morala sprijazniti z njegovo ponovno uvedbo. Stopnja novega dodatka bo 0,7-odstotna, veljala bo za dohodke nad 18.000 evri in bo goriški občini zagotovila 3,2 milijona evrov priliva.

Romoli ga je ukinil leta 2011

Goričani so občinski dodatek na dohodnino Irpef plačevali do leta 2011, ko ga je ukinil nekdanji župan Ettore Romoli. Takrat je veljala precej nižja davčna stopnja (samo 0,1-odstotna), tako da je priliv v občinsko blagajno znašal nekaj več kot pol milijona evrov. Romoli je bil nad ukinitvijo dodatka k davku Irpef izredno ponosen, podobno je veljalo tudi za sedanjega župana Rodolfa Ziberno, ki je rad poudarjal, da je imela Gorica nizek davčni pritisk v primerjavi z drugimi mesti. Po njegovih besedah se bo kakorkoli tudi po ponovni uvedbi dodatka k davku Irpef njegovemu plačilu izognilo kar nekaj davkoplačevalcev. »Mislim, da bomo ena izmed občin, kjer bo prag za plačevanje dodatka k davku Irpef med najvišjimi, tako da ga ne bo plačevala polovica upokojencev in javnih uslužbencev,« napoveduje župan, po katerem so na občini izračunali, da bo priliv od ponovne uvedbe dodatka k davku Irpef letno znašal približno 3,2 milijona evrov. Župana smo vprašali, čemu bo namenjen omenjeni znesek. »V prvi vrsti za kritje vse višjih stroškov za energijo, ki jih ni bilo mogoče predvideti. Poleg tega bomo ta denar uporabili tudi za vzdrževanje cest in pločnikov, za zagotavljanje pomoči posameznikom in družinam v stiski, za socialo, za otroke in starejše občane,« našteva župan in pojasnjuje, da bo ponovna uvedba dodatka na dohodnino Irpef dokončno potrjena med zasedanjem občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, 23. januarja.

Veliko ljudi z nizkimi dohodki

»Nov dodatek bo plačevalo 43 odstotkov goriških davkoplačevalcev. Župan in njegova uprava sta se odločila za uvedbo dokaj visoke stopnje, 0,7-odstotne, saj je treba povedati, da je najvišja možna stopnja 0,8-odstotna. Poleg tega velja opozoriti, da je v drugih mestih večinoma 0,5- oz. 0,6-odstotna,« pojasnjuje občinski svetnik Demokratske stranke Marco Rossi in nadaljuje: »Desnosredinska večina se zagovarja, da davkoplačevalci z nizkimi dohodki dodatka ne bodo plačevali, vendar se ob ugotovitvi, da ima več kot polovica davkoplačevalcev manj kot 18.000 evrov letnega dohodka, razblini županova iluzija, da se v Gorici vsi lepo imajo.« Rossi pojasnjuje, da so že izračunali tudi, koliko dodatka bo mesečno plačeval vsak goriški davkoplačevalec. »Davkoplačevalci z dohodki okrog 24.000 evrov na leto bodo mesečno plačevali približno 12 evrov, to se pravi nekaj manj kot 150 evrov na leto. Za dohodke okrog 45.000 bo mesečni znesek znašal približno 24 evrov, to se pravi skoraj 300 evrov na leto,« pojasnjuje Rossi in opozarja, da v drugih občinah ne velja enotna davčna stopnja, temveč je vezana na dohodkovno raven. Višji dohodki imajo tako tudi višjo davčno stopnjo in davkoplačevalci z nižjimi dohodki plačujejo manj dodatka od tistih z visokimi. »Ko bomo o zadevi razpravljali v občinskem svetu, bomo premislili, ali vložiti popravek, na podlagi katerega bi se davčna stopnja postopoma višala z višino dohodka,« za zaključek napoveduje Marco Rossi.