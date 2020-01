V Gorici sprevod proti veteranom X Mas

Antifašisti in zagovorniki vrednot italijanske ustave tudi letos prirejajo protest, s katerim bodo izrazili svoje nasprotovanje sprejemanju veteranov fašističnega odreda X Mas v mestni hiši v Gorici. Potem ko so se lani zbrali na goriškem Travniku, se bodo tokrat srečali v Spominskem parku na Korzu Italia, od koder bodo v sprevodu krenili po mestu. Protest v priredbi združenja partizanov ANPI-VZPI bo v soboto, 18. januarja, ob 9.30; uro kasneje bo združenje Combattenti Xa flottiglia Mas v veži mestne hiše položilo venec k plošči, ki spominja na občinske uslužbence, deportirane v Jugoslavijo. »Upamo, da se bo na vabilo odzvalo čim več ljudi. Srečali se bomo v Spominskem parku. Kod bo potekal sprevod, žal še ne vemo, saj čakamo odgovor s kvesture. Predlagali smo, da bi korakali po mestnem središču vse do trga pred goriško mestno hišo, vendar dvomimo, da nam bodo to omogočili. Upamo, da se bo kvestura čim prej odzvala in da se bomo lahko takoj zatem dogovorili o alternativni trasi,« pravi goriška predsednica ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio.

