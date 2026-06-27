V Gorici stotica na klasičnem liceju

Na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Gorici se je danes zaključila matura, na kateri je najvišjo oceno - stotico - dosegla ena kandidatka. Maturantke in maturantje zavoda Jurija Vege (smer informatika), zavoda Žige Zoisa (smer uprava, finance in marketing ter turizem), liceja Simona Gregorčiča (humanistična in znanstvena smer) ter klasičnega liceja Primoža Trubarja so po treh pisnih nalogah v teh dneh opravili še ustni del državnega izpita, zadnji kandidati so bili na vrsti danes dopoldne. Maturantov je bilo skupno 32, z najvišjo oceno je izdelala maturantka na klasičnem liceju Trubar Irina Vukic.